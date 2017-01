Fra CLICK Festivals performance-program ved sidste års festival »It?s Probabaly You« af Silicium og Kulturværftet. Foto: Mathias Vejerslev

Click Festival får tæt 3 millioner af stor fond

Helsingør - 09. januar 2017 kl. 11:59 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2,84 millioner kroner fra Bikubenfonden skal bruges på at udvide festivalens performance-program. Gennem de seneste år har Click Festival været med til at sætte den gamle værftsby Helsingør på det internationale landkort for kunst, viden og teknologi, og selvom festivalen er vokset gevaldigt på de fem år, den har eksisteret, stopper udviklingen ikke. Med hjælp fra Bikubenfonden skal Click Festival over de næste tre år videreudvikle nye dimensioner af scenekunsten - nationalt og internationalt.

Det oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.

- Drømmen om at skabe en kunst-, teknologi- og videnskabsfestival fra bunden har været sejt træk, og her har Bikubenfondens opbakning været en fantastisk håndsrækning. Fonden lægger et stort arbejde i at hjælpe kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje på kunstscenen, siger chef og kunstnerisk leder af Kulturværftet og Toldkammeret, Mikael Fock.

Bikubenfondens midler betyder, at Click Festival får mulighed for at styrke og udvide arbejdet markant, og Kulturværftet vil for alvor kunne tage skridtet fra at være et delvist reproducerende kulturhus til et produktionshus med en international profil, forklarer han.

- Dels vil vi videreudvikle vores nationale og internationale scenekunstnetværk, og dels vil vi skabe en laboratorium-platform for scenekunstnere og fagpersoner inden for art-tech-feltet, og på den måde være med til at udvikle og inspirere hele scenekunstmiljøet herhjemme. Endeligt kommer vi til at producere minimum en forestilling om året gennem co-produktion, som vil blive præsenteret på den årlige Click Festival, siger Mikael Fock.

Også borgmester Benedikte Kiær (K) er begejstret over Bikubenfondens støtte, som hun betegner som et utrolig flot skulderklap.

- Det fortæller, at kommunens satsning på at kombinere uddannelse, kultur og erhverv er helt rigtig. Det er en flot støtte til Click Festival og Catch-projektet, som begge er helt unikke i en dansk sammenhæng, siger hun.

Formand for Kultur- og Turismeudvalget, Henrik Møller (S) har store forhåbninger til, hvad festivalen vil udrette med støtten.

- Der er tale om en flot anerkendelse af et af de stærke, nyskabende kulturinitiativer, vi satser på her i kommunen. Det er sjovt at tænke på, hvor smal Click Festival startede ud, og hvor meget kunst, kultur og internationale samarbejder, der siden er kommet ud. Samarbejder, som nu i endnu højere grad skal bringe os ud på det internationale kultur-verdenskort, siger han.

