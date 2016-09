Carsten Bo-hit i nyt soundtrack til Casper Christensen-film

Den nye film fra makkerparret, som har slået alle billetsalgsrekorder med Klovn-filmene, handler meget passende om firserne, og får premiere i 2017. Carsten Bo Jensen skriver i øvrigt, at han ikke mener, at det er et af hans bedste numre, men at det virkelig er et nummer, som er tidstypisk, og både hylder og kritiserer firserne.