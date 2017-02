HF & VUC har længe haft et ønske om at flytte helt tæt på Helsingørs indre by, og vil derfor meget gerne bygge et campus som dette her ved Svingelport. Illustration: HF & VUC Nordsjælland

Campus i city kom et stort skridt tættere på

På det seneste møde i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget godkendte et flertal bestående af alle medlemmer på nær Michael Mathiesen(K), der stemte nej, og Peter Poulsen(S), som stemte blankt, en ny lokalplan for Svingelport-området, der dækker området mellem Svingelport, jernbanen og Søndre Strandvej. Lokalplanen udlægger hele området til uddannelses- og museumsformål. I første omgang gør planen det muligt at sælge den tidligere brandstation på Svingelport til HF & VUC Nordsjælland i et offentligt udbud, som vil bygge en helt ny citycampus på stedet, der skal afløse de nuværende lejede lokaler på Montebello på Gurrevej. Derudover giver lokalplanen også mulighed for byggeri på parkerings- og banearealerne. Her bliver det tilladt at bygge en etage, så hele arealet kommer i plan med Søndre Strandvej. Derudover kan der opføres et par punkthus i to til tre plan ovenover,