Sådan forestiller ejendomsselskabet Frejas arkitekter sig, at hospitalksgrunden på Esrumvej 145 kan udvikles.

Byudvikling i høring: Men stor kritik af kommunen

Helsingør - 01. februar 2017 kl. 04:13 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen har stillet for få krav til Freja, lød det i byrådssalen mandag aften, hvor flere efterlyste mere mangfoldighed i det planlagte byggeri på hospitalsgrunden. Ejendomsselskabet Freja har fremsendt forslag til et helt nyt byområde på hospitalsgrunden på Esrumvej 145, og på det første byrådsmøde i dette valgår skulle politikerne i aftes tage stilling til forslaget, som nu skal sendes ud i høring.

Og det kommer det også, men det var ikke uden sværdslag i byrådssalen.

Forslaget, som tegnestuerne CCO og BOGL har udarbejdet, indeholder varieret bebyggelse, men der er slet ikke stillet nok krav fra kommunens side til boligbyggeriet, påpegede Ib Kirkegaard, DF.

Penge til Freja

- Lokalplanforslaget bidrager til, at Freja kan tjene mange penge, men vi burde have stillet betingelser og krav om, at der eksempelvis bygges ungdomsboliger. Lød det fra Kirkegaard.

Johannes Hecht-Nielsen, V, glædede sig over, at Helsingør nu kan få et stort bydelsområde, for der er konkurrence kommunerne indbyrdes om at tiltrække borgere.

- Her kan der bygges villaer, etageejendomme og dagligvarebyggeri, og det er en interessant udviklingsplan med lav bebyggelsesprocent, som tager hensyn til det spændende terræn og de grønne områder.

Christian Holm Donatzky, R, håbede at man kunne tiltrække forskellige typer borgere og bevidst fokusere på boligsammensætning med forskellig størrelse og typer. Han ønskede dog ikke dagligvarebutikker i området. Et forslag, som de konservative bakkede op om, men som resten stemte imod, så det forbehold bliver ikke til noget.

Peter Poulsen, S, påpegede vigtigheden af, at byggeriet ikke bare kom til at bestå af betonklodser.

Morten Westergaard, K, advarede om at bygge fire etagers høje boligblokke,

Borgernes grund

Jan Ryberg, L, savnede også boliger til ældre, unge, handicappede og børnefamilier, ligesom han ønskede ejer-, leje- og andelsboliger og et fælleshus.

- Men iøvrigt er jeg imod hele projektet. Den grund, der skal bygges på, tilhører borgerne i kommunen. Vi vil ha' den grund tilbage i stedet for bare at give Freja lov til at tjene på den, sagde Ryberg.

Det fik Bente Borg Donkin, SF, til at kalde hele debatten useriøs.

- Jeg vil ikke være med til at tale om et lokalplanforslag på denne her måde. Så må I kalde sagen tilbage til udvalget, så den kan behandles ordentligt.

Fem minutter over 12

Og Peter Poulsen bakkede op:

- Man kan ikke komme fem minutter over 12 og stille krav om det ene og det andet. Der har været rig lejlighed til at spille ud med forslag og synspunkter. Det er billige point, du går efter, Ryberg, lød det.

Et forslag fra Christian Holm Donatzky om at sende sagen retur til ny bearbejdning i forhold til de nye ønsker blev nedstemt, men Jens Betram, K., var enig med Ryberg-kritikerne.

- Man kan ikke komme med forslag nu uden hverken tid eller tal. Sagsbehandling i byrådssalen er ikke på sin plads.

Afstemningen endte med, at alle 25 byrådsmedlemmer bortset fra Jan Ryberg stemte for, at lokalplanforslaget nu bliver sendt ud i høring, og i den periode kan borgerene komme med indsigelser og forslag.