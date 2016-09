Senest 1. oktober er bygning 5 på Helsingør Byskole rømmet, og eleverne skal undervises andre steder fremfor at kommunen investerer mange penge i en pcb-renovering af en bygning, der alligevel skal rives ned.Foto: Sarah Marie Winther

Byskolens PCB-ramte bygning 5 bliver lukket

Helsingør - 17. september 2016 kl. 05:16 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom seneste målinger foretaget af Teknologisk Institut viser, at PCB-niveauet i bygning 5 på Helsingør Byskole er faldende, vælger Helsingør Kommune at lukke bygningen senest den 1. oktober i år, hedder det i en pressemeddelelse, som Helsingør Kommune udsendte sent fredag eftermiddag.

Løbende målinger

Helsingør Kommune har i samarbejde med Teknologisk Institut løbende foretaget målinger af PCB-niveauet i bygning 5 på Byskolen for at sikre sig, at det er forsvarligt at bruge bygningen til undervisning. I den forbindelse har kommunen henholdt sig til Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området. Her angives det, at bygninger, hvor der måles PCB-niveau inden for værdierne 300 - 3000 ng/m3, kan anvendes. Der skal dog foretages forbedringer, hedder det i pressemeddelelsen.

- Helsingør Kommune har hele tiden haft en målsætning om, at PCB-niveauet generelt skulle falde yderligere og komme nærmere den nedre grænseværdi på 300 ng/m3. I den seneste rapport fra Teknologisk Institut fremgår det, at der er en faldende tendens. Det bekræfter, at de tiltag, kommunen har iværksat, har haft en positiv virkning, men Helsingør Kommune ville gerne have set et endnu bedre resultat, hedder det.

Rives ned i 2019

- Værdierne er ikke alle kommet under det ønskede niveau på 300 ng/m3, og det vil kræve forholdsvis store investeringer i PCB- sanering, hvis målet skal nås. Set i lyset af at bygning 5 skal rives ned i 2019, giver det ikke mening at foretage en større investering nu. Derfor har vi valgt at lukke bygningen, siger Michael Christensen, centerchef for Økonomi og Ejendomme.

Skoleledelsen går nu i gang med at udarbejde en plan for, hvor børnene skal undervises fremover, når bygningen fraflyttes, hvilket sker senest den 1. oktober.