Den 33-årige mand blev onsdag idømt halvandets års fængsel ved Retten i Helsingør.

Byretsdom: Bankede svoger med barstol og stjal malerier

Helsingør - 01. september 2017

En 33-årig mand fra Helsingør blev onsdag idømt halvandets års fængsel for at have banket, truet og begået røveri mod sin svoger. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Han kunne se på ansigtsudtrykket og medfølgende to mand høje entourage, at den var gal. Mistanken blev bekræftet, da han fik smækket det vindue, han kiggede ud af, hårdt ind i hovedet. Aftenen den 2. september 2016 skulle vise sig at blive en yderst ubehagelig en af slagsen for en mellemøstlig mand med bopæl på Mjølnersvej i Helsingør. Det, han troede skulle være en stille og rolig samtale om han og kærestens nyligt forliste og nu anspændte forhold, endte med, at han blev banket, truet og røvet af sin 33-årige svoger og to af dennes venner. Den 33-årige blev onsdag fundet skyldig i både grov vold, røveri og vidnetrusler ved Retten i Helsingør, hvilket udløste en fængselsstraf på halvandet år.

Ville bare hente anlæg

Iført grå skjorte, jeans og sneakers og kortklippet hår med grå stænk, var den 33-årige ganske rolig og fattet, mens han forklarede, at han blot befandt sig på svogerens adresse den pågældende aften for at hente et musikanlæg, som han havde givet svogeren, sin søster og deres fælles børn i gave, men situationen udviklede sig til håndgemæng. Den 33-årige forklarede, at svogeren havde været ubehagelig over for hans søster, efter at hun havde været ham utro og de var gået fra hinanden. Og nu var hans temperament løbet af med ham.

Rockertyper med skruetrækker

»Vores forhold var godt. Jeg anså os som værende venner, de år jeg var kærester med hans søster og også efter. Derfor havde jeg aldrig troet, at han kunne finde på at gøre det her«. Svogerens forklaring var en noget anden end den 33-åriges. Svogeren, der er tæt bygget og af mellemøstligt udseende, fortalte retten, hvordan den 33-årige og de hans to 'rocker-lignende' venner brød ind på adressen på Mjølnervej og straks begyndte at overfalde ham.

»Jeg tog en barstol op for at forsvare mig, men stillede den igen for ikke at eskalere situationen. Så tog en af vennerne barstolen og svingede den lige i hovedet på mig«, sagde svogeren. Han forklarede hvordan han efterfølgende blev truet med at få en skruetrækker i øjet, hvis ikke han overførte penge til den 33-årige. Da der ikke var dækning på kontoen, tog de tre mænd i stedet to malerier fra væggen og gik.

Blod på gulvet og præcise beskrivelser

Forsvarer Peter Trudsø bad undervejs svogeren om at beskrive de to venner, hvilket blev gjort præcist og detaljeret. En yderligere tunge på vægtskålen var vidneforklaring fra en politimand, som var blevet kaldt ud til Mjølnersvej til episoden. Han forklarede, at der var blod på stuegulvet og barstolen, hvilket stred imod den 33-åriges forklaring. Det samme gjorde de ganske voldsomme blødninger og skader, som var registreret på svogeren. Det, sammenholdt med svogerens sammenhængende forklaring, gjorde, at anklager Nicky Petterson mente der var belæg for at finde den 33-årige skyldig i alle forhold. Det samme gjorde dommer Louise Høgh Jørgensen og hendes domsmænd, som altså idømte manden halvandet års fængsel. Dommen blev efterfølgende anket af den 33-årige.