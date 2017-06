Philip Læborg er ved siden af byrådsarbejdet ved at færdiggøre en kandidatuddannelse på CBS i København. Foto: Helsingør Kommune

Byrådets yngste medlem genopstiller alligevel ikke

Helsingør - 10. juni 2017 kl. 12:44 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådets yngste medlem er Konservatives Philip Læborg, som i dag er 23 år, og som tidligere i år var blevet genopstillet på partiets liste som nummer 7.

Han oplyser nu til Helsingør Dagblad lørdag, at han på grund af et spændende jobtilbud fra virksomheden Chaucer med arbejdsplads i London fra oktober har valgt ikke at genopstille til Byrådet. Han må på grund af jobbet også forlade Byrådet før byrådsperiodens udløb.

- Det er en utrolig mulighed, som jeg var nødt til at sige ja til. Men jeg er også ked af ikke at kunne stille op til valget. Det har været fantastisk spændende at sidde i Byrådet, siger han til avisen.

På opstillingslisten bliver Læborg i øvrigt afløst af en anden og endnu yngre kandidat. Det drejer sig om 19-årige Christian Hildebrandt fra Snekkersten, som går i 3. g på Helsingør Gymnasium.

Reality-profil forlader også liste

Samtidig med Læborgs farvel til den Konservative liste, oplyser en anden af partiets unge markante kandidater også, at han alligevel heller ikke stiller op. Det drejer sig om Theis Berg, som blev landskendt som deltager i reality-programmet Paradise Hotel. Theis fortæller til Helsingør Dagblad, at han har fået job i København, og har bopæl udenfor kommunen, hvilket betyder, at han ikke er opstillingsberettiget.

Han fortæller endvidere, at han ellers havde glædet sig til at stille op.

Theis Berg var opstillet som nummer 9 på partiets liste.