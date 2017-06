Byrådet sagde ja til 72 almennyttige boliger

På mødet mandag i Byrådet stemte samtlige af byrådets medlemmer på nær Frit Demokratis Anders Drachmann for at godkende de nødvendige såkaldte »Skema B-godkendelser«, der går det muligt at føre to almennyttige boligbyggerier ud i livet.

Det ene af byggerierne står organisationen Fremtidens Almene Boliger for på vegne af den selvejende institution Birkebo III, som ønsker at opføre 40 familieboliger på mellem 60 og 110 kvadratmeter på en grund ved Hellebo Park og plejehjemmet Birkebo. Byggeriet bliver i to plan i en u-form med et såkaldt socialt rum i midten, fremgår det af sagsfremstillingen. I forhold til projektet, som i alt har et budget på lige over 100 millioner kroner, så stiller kommunen med et kommunalt grundkapitallån på 10 millioner kroner og en forventet garanti på lidt over 50 millioner kroner. Birkebo III var oprindeligt udtænkt som en seniorbofællesskab, men er nu blevet et bredere projekt.