Se billedserie 32 af boligerne skal placeres her ud til de grønne områder ved Borupgård. Ikke alle beboere er begejstrede ved udsigten til byggeriet. Illustration: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Byråd godkender 54 billige boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd godkender 54 billige boliger

Helsingør - 24. juni 2017 kl. 04:11 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalplanforslag godkendt for to almennyttige boligbyggerier ved boligafdelingerne Klosterstenen og Borupgård, skriver Frederiksborg Amts Avis. Et flertal i Byrådet bestående af alle medlemmer på nær to ud af tre medlemmer af Dansk Folkepartis byrådsgruppe og Frit Demokratis Anders Drachmann stemte på det seneste byrådsmøde for at godkende to lokalplanforslag, som nu skal i offentlig høring, der muliggør byggeriet af op til 54 små fleksible og billige almennyttige boliger ved boligafdelingerne Borupgård og Klosterstenen under boligselskabet Nordkysten. De nye projekter skal efter planen blive en del af de to eksisterende boligafdelinger.

Lokalplanforslaget, der er nu er sendt i en otte uger lang offentlig høring, muliggør 22 boliger i et plan ved Klosterstenen og 32 boliger i to plan ved Borupgård. Derved ved er byggerier tilpasset højden i de eksisterende boligafdelinger.

Flygtninge-boliger?

En væsentlig del af baggrunden for disse to boliger er, at mange kontanthjælpsmodtagere , som blandt andet er ramt af kontanthjælpsloftet har svært ved at betale huslejen i et almindeligt almennyttigt boligbyggeri.

Derfor bliver der tale om boliger med en husleje på under 3.000 kroner om måneden - der dog også kun bliver på omkring 36 kvadratmeter,

Kommunen har tidligere vurderet, at der er et behov på omkring 85 og 115 boliger med en så billig husleje til primært aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

I Byrådet stemte Dansk Folkepartis Ib Kirkegaard og Marlene Harpsøe imod forslaget, mens partifællen Katrine Vendelbo Dencker støttede flertallet og stemte for.

Kirkegaard og Harpsøe stemte imod, da de mener, at der i virkeligheden er tale om flygtningeboliger, som flygtninge vil have retskrav på.

Omvendt stemte Frit Demokratis Anders Drachmann imod, da han ikke mente, at der var tale om billige boliger - men bare små boliger.

Han opfordrede til, at man ventede til, at Kommunerns Landsforening ,KL, og staten er færdig med et udredningsarbejde, som skal skabe billigere almennyttige boliger

Udredningen er den af budgetaftalen mellem KL og Staten for 2018.

Oprindeligt var det også planen, at der skulle opføres 32 lignende boliger ved Hovmarken i Espergærde. Dette projekt er siden blevet droppet af boligselskabet.

norrie