Byråd: Tryghedsaftale for ansatte kommer ikke på tale

Det var en del af baggrunden for, at Enhedslisten forud for det sidste byrådsmøde stillede forslag om et kvalificeret ansættelsesstop i kommunen kombineret med en tryghedsaftale, som sikrer, at fyrede ansatte står i første række til ledige stillinger i kommunen i form af en jobbank eller lignende. Partiet argumenterede blandt andet for, at konstant utryghed blandt kommunens ansatte er hæmmende for nytænkning og innovation. I samme omgang foreslog partiet også et afskedigelsesstop. I stedet skal de nødvendige stillinger nedlægges ved naturlig afgang.