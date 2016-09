Der kommer endnu mere ironman i Helsingør til juni. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Byråd: Ikke råd til 28 mio. kr. dyrt stævne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd: Ikke råd til 28 mio. kr. dyrt stævne

Helsingør - 08. september 2016 kl. 04:08 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et næsten enigt byråd sagde nej til at søge om at få DGI Landsstævne til Helsingør. Til gengæld blev det et ja til EM i Ironman, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: Sag om dyrt landsstævne blev udskudt

På trods af, at et flertal i Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget bestående af Konservative, Socialdemokraterne og Lokaldemokraterne så sent som i august i år stemte for en indstilling om, at Helsingør Kommune skulle indsende en bindende ansøgning om at huse DGI's landsstævne i 2021 med cirka 25.000 gæster, så endte det hele med, at et næsten enigt byråd mandag aften sagde pænt nej til tak til at sende ansøgningen af sted. Kun Konservatives Morten Westergaard undlod at stemme.

Afvisningen skyldtes først og fremmest, at der er tale om en ansøgning, der forpligter kommunen til at bruge et sted mellem 23 og 28 millioner kroner. Penge, som man mener ikke er til stede.

- Jeg må indrømme, at jeg troede, at der var en ganske bred opbakning til idéen, men det var der ikke, da den nåede til Økonomiudvalget, og det er ikke en sag, som jeg vil gå solo på, sagde Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalgets formand Jens Bertram(K), der også understregede, at det var det tidligere fagudvalg i det tidligere byråd, som havde sendt den ansøgning, som havde kvalificeret Helsingør til at blive værtsby sammen med Svendborg og Horsens Kommuner.

Socialdemokraternes Peter Poulsen, som også er medlem af Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget erkendte da også under byrådsdebatten, at han havde skiftet mening.

- Jeg synes der rent idrætspolitisk er tale om en godt arrangement, men må indrømme, at jeg har skiftet holdning på grund af de økonomiske udfordringer vi har i kommunen, sagde han.

Men ja til ironman

Omvendt stemte et bredt flertal i Byrådet senere samme aften for at skaffe pengene til et dog noget mindre kostbart idrætsarrangement. For der blev nemlig givet en bevilling på 1,8 millioner kroner til at afholde de europæiske mesterskaber for IRONMAN 70.3 i 2017 og de familieorienterede IRONMANN 4:18:4 til juni. De to begivenheder ventes ifølge forvaltningen at tiltrække op til 5000 deltagere og gæster.

Pengene bliver fundet på kommunens pulje til store events i 2016 og 2017.

relaterede artikler

Udvalgs-flertal: Brug 28 millioner på landsstævne 27. august 2016 kl. 05:52

Helsingør er med i opløbet om at blive DGI-værtsby 20. april 2016 kl. 03:46