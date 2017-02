Helsingør kommune vil så gerne have en bid af Klosterhaven ved Karmeliterklostret for at få by og havn til at hænge bedre sammen, men stiftsøvrigheden siger nej. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Byråd: Ærgerligt at stifts-øvrigheden spænder ben

Helsingør - 03. februar 2017

En bedre sammenhæng mellem bykerne og havn står højt på politikernes ønskeliste, skriver Frederiksborg Amts Avis. Den nye lokalplan for Helsingør Bykerne, som mandag aften blev godkendt af et enigt byråd, har blandt andet til opgave at forsøge at binde bykernen og havnen med dens kultur-magneter sammen. Men en af de væsentlige forudsætniger for, at det kan lykkes rigtigt er, at Helsingør Kommune kan få lov at bruge en bid af Klosterhaven, så området bliver åbnet. Men det er Stiftsøvrigheden ikke til sinds at give.

Derfor var der også en række byrådspolitikere, der luftede deres skuffelse.

- Det er værd at hæfte sig ved, at en adgang via klosteret så by og kulturværfts-området kan kobles sammen, ikke er med i lokalplanen. Stiftsøvrigheden har klart sagt, at det ikke kommer til at ske. At det ønske ikke vil blive opfyldt. Og det er rigtig ærgerligt, at det ikke indgår i den nye, gode plan. Det er ærgerligt, at vi ikke i samarbejde med de højere magter kan forhandle en løsning , sagde Henrik Møller, S.

Godt naboskab

Formanden for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Johannes Hecht-Nielsen, V, var enig.

- Vi oplever jo et rigtig godt naboskab med kirken. Derfor er det svært at forstå, at det ikke er muligt at forhandle en løsning, så man kan åbne forbindelsen. Det kan kirken da også kun være interesseret i. Men vi kan jo ikke beslutte, hvad de vil, kun håbe på, at det kan lykkes at lave en aftale, sagde Hecht-Nielsen.

I forbindelse med den nye lokalplan for indre by er det besluttet, at Sudergade skal markeres som hovedstrøg på strækningen mellem Stjernegade og Bjergegade, og at Stengade markeres som hovedstrøg fra Kongevejen og frem til Havnegade.

Nye muligheder

Planen giver i øvrigt mulighed for at det bliver lettere at indrette butikker i bymidtens gamle huse.

- Planen giver de store muligheder, vi har ønsket os, og de begrænsninger, som er nødvendige, så den gamle middelalderby kan fungere, fastslog Johannes Hecht-Nielsen.