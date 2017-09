Sidste år kunne Socialudvalgets formand Ib Kirkegaard underskrive en aftale om det kommende plejehjem i Hornbæk sammen med OK Fondens formand Michael Brostrøm. Foto: Arkivfoto

Byggeri af plejehjem starter til april næste år

Helsingør - 08. september 2017

Entreprisen på byggeriet af det nye plejehjem i Hornbæk er for tiden i EU-udbud, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det meget omtalte nye plejehjem i Hornbæk, som skal afløse nedslidte Bøgehøjgård, kom første gang på kommunens budget for 2013 i form af et projekt, hvor man kombinerede byggeriet af en daginstitution og et plejehjem og derudover også planlagde lokaler til hjemmeplejen. Siden da er daginstitutionen sammen med hjemmeplejelokalerne blevet taget ud af projektet. Der kommer dog til at gå yderligere et halvt års tid før byggeriet af det nye plejehjem, som skal opføres på et areal ved Sauntevej, kan starte. Det fremgår af dagsordenen til næste møde Socialudvalget, hvor der er udarbejdet en tidsplan for projektet. Det fremgår af tidsplanen, at byggeriet i denne tid er i EU udbud med prækvalifikation, og den endelige licitation sker i november. I løbet af december vil styregruppen bag projektet udpege den kommende hovedentreprenør.

Plejehjemsprojektet er på mange måder usædvanligt, da Helsingør Kommune kun skal eje og bygge selve servicedelen, mens den almennyttige fond OK Fonden skal eje selve boligerne, som bliver opført som almennyttige ældreboliger, hvor kommunen giver de sædvanlige garantier og støtte.

92 millioner kroner OK Fonden kommer således til at stå som ejer af 51 ældreboliger plus fællesarealer. Fondens projekt har et budget på 92 millioner kroner.

Helsingør Kommune har et budget på i alt 68,6 millioner kroner for sin del af projektet, som udover byggeriet af servicedelen også skal dække omkostninger til blandt andet rådgivere, bygning af vejadgang til stedet, velfærdsteknologi og et hegn ud mod Lokalbanen.

Hvis resultatet af udbud og endelig licitation viser, at prisen vil blive uventet høj, så fremgår det af forvaltningens sagsfremstilling, at der i forvejen er lavet en liste over mulige besparelser på projektet.