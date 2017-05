Byg dit eget insekthotel

- Vi vil med dette initiativ sikre at så mange Helsingoranere som muligt, kan komme tæt på og opleve naturens mange smådyr der findes her i skoven ved Nyruphus - kl. 11 slipper vi vores gæster løs med net, insektsuger og fangstglas for at de på egen hånd kan gå på jagt efter alt, hvad der kribler og krabler i skovbunden. Fangsten bringes nænsomt tilbage til naturcentret hvor naturvejledere og biolog vil stå klar med lup og mikroskoper for at hjælpe når dyrene skal bestemmes og navngives, forklarer biolog og naturvejleder Majbritt Salhauge