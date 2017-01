Mange løb er igennem tiden blevet afholdt i Helsingør, men intet tyder på, at kommunen har fået nok. Håbet er, at de vil tiltrække især familier til byen. Foto: Allan Nørregaard

Byen får endnu et stort naturløb

Helsingør - 08. januar 2017 kl. 08:12 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snør løbeskoene og puds mountainbiken, for til marts kommer XTERRA Nordic til Teglstrup Hegn. Hvis man slet ikke kan vente til juni måned, hvor det prestigefyldte triatlon KMD IRONMAN 70.3 European Championship kommer til Helsingør, så kan man varme op med et duatlon allerede i marts måned. Her kommer XTERRA Nordic nemlig til byen. Løbet, som består af fem kilometers trailløb, tyve kilometers mountainbike og yderligere fem kilometer trailløb, kommer til at foregå i Teglstrup Hegn.

Trailløb foregår ad små stier udenfor de gængse stier og veje, og typisk gennem skov, bakker og anden natur. På løbets hjemmeside står der, at Helsingør er en oplagt by at løbe trail i, fordi den er fyldt med unik natur og et fedt terræn.

Bag løbet står firmaet Running26 Events, som i samarbejde med Naturstyrelsen og Helsingør Kommune vil afvikle arrangementet. Baseret på erfaringer fra tidligere løb, forventer arrangørerne minimum 500 deltagere, hvoraf 45 procent af deltagerne kommer fra nærområderne og op til 45 km væk, 45 procent kommer fra andre områder i Danmark, og 10 procent kommer fra udlandet.

Arrangørerne vil igennem det lokale foreningsliv rekruttere cirka 50 frivillige i forbindelse med løbet, og foreningerne vil blive kompenseret økonomisk. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har vurderet, at idrætsstævnet er i god overensstemmelse med kommunens satsning på at tiltrække sportslige events, der kan skabe værdi og kvalitet for borgere og besøgende, og derfor anbefaler man, at arrangementet støttes med 20.000 kroner.

XTERRA er et internationalt brand, og XTERRA Nordic er kendt fra blandt andet tv-serien 'Rigtige mænd'. Firmaet Running26 Events udvikler stævner, heriblandt nationale mesterskaber i Sverige, Norge og Danmark, samt en række off-road duatlon-løb, som det, der skal foregå i Helsingør.

