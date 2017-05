Butikstyv tilbageholdt med fisk og sprut

Snaps, vodka og fiskevarer for i alt 780 kroner forsøgte en 38 årig mand at slippe gennem kasselinjen med i Føtex i Helsingør Bycenter - uden at betale vel at mærke.

Han blev taget med på politigården, hvor det viste sig, at han i forvejen havde et par tilsvarende sager, hvor han havde forsøgt at stjæle dagligvarer for et større beløb.