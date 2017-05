Det lykkedes blandt andet Politikens testperson at købe cigaretter i to Kvickly-butikker i Stjernegade og i Prøvestenscenteret.

Butikker sælger cigaretter til mindreårige

Flere kiosker og supermarkeder i Helsingør beder ikke om ID, når personer under 18 år forsøger at købe cigaretter. Det viser en test, som Politiken har foretaget. Avisen sendte den 15-årige Sofie Malmberg ind i 10 forskellige butikker i Helsingør, og samtlige steder lykkedes det hende at købe cigaretter uden, at der blev spurgt om ID. Ifølge testpersonen selv er det ikke noget særsyn, at butikkerne ikke kontrollerer de unges alder.

Blandt de butikker, som solgte cigaretter til den 15-årige testperson, var Q Fakta på Helsingør Station og Kvickly i henholdsvis Stjernegade og Prøvestenscenteret, som alle er en del af Coop-koncernen.

- Vi er rigtigt ærgerlige over ugens måling. Vi skal selvfølgelig overholde loven. Vi har indskærpet reglerne over for vores medarbejdere, men med en virksomhed med over 40.000 medarbejdere, kan der alligevel ske personlige fejl, siger Signe D. Frese, der er direktør for social ansvarlighed i Coop.

De øvrige steder, hvor det lykkedes Politikens testperson at købe cigaretter var Føtex, Lidl, Netto, Shell, 7-Eleven samt to kiosker i indre by.