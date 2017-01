Bus 342 skal fra 2018 tilbage på Nordre Strandvej. Foto: Andreas Norrie

Bussen vender tilbage til Nordre Strandvej

Helsingør - 19. januar 2017 kl. 11:57 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra 2018 bliver bus 342 lagt om så den kommer til at køre langs Nordre Strandvej fra Helsingør til Ålsgårde. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Det var ikke populært, da buslinje 340 fra Helsingør til Hornbæk tilbage i 2015 fik ændret sin linjeføring fra at gå langs Nordre Strandvej til Ålsgårde fra Helsingør til fordel for en linjeføring over Esrumvej og Skindersøvej. Det er baggrunden for, at et enigt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg på det seneste møde besluttede, at ruten igen skal køre langs Strandvejen. Det kommer dog først til at ske ved køreplansskiftet til 2018.

- Vi har lyttet til borgerne, som har savnet en bus på Strandvejen. Selv om Hornbæk-banen kører parallelt med vejen, så er der blandt andet borgere som har haft for langt at gå langs mørke stier op til stationerne, siger Johannes Hecht-Nielsen(V), der er formand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Han indrømmer samtidig, at omlægningen også får negative konsekvenser for særligt beboere i Nygård og passagerer til erhvervsskolens campus på Rasmus Knudsensvej. I forhold til Erhvervsskolen, så mener Johannes Hecht-Nielsen, at man kunne overveje en opgradering af bus 353, så den kommer til at køre i halvtimesdrift i stedet for i dag at have timedrift store dele af dagen, Men i så fald er skal pengene findes i budgettet for 2018.

Servicebusser fortsætter

På mødet i udvalget blev det også i fuld enighed besluttet, at bevare servicebusserne 841 og 842 i forbindelse med den kommende busbestilling for 2018, som sker via trafikselskabet Movia. De to busser, som kører lange ruter med mange stop i Helsingør, Snekkersten og Espergærde har et lavere passagertal og en lavere selvfinansieringsgrad end de øvrige busser. Til gengæld betjener de en gruppe borgere, som ikke nødvendigvis har så mange alternativer fremgår det af en evaluering af ruterne, som er foretaget af konsulentfirmaet Cowi for Helsingør Kommune. Heraf fremgår det, at omkring en tredjedel procent af passagererne benytter rollator eller andre hjælpemidler, og at 17 procent af passagerne i en spørgeskemaundersøgelse oplyser, at de ikke ville være i stand til at benytte andre busser.

- Der er ingen tvivl om, at servicebusserne løser en opgave for en gruppe borgere, som er på grænsen til at kunne blive visiteret til kommunalt betalt transport, siger Johannes Hecht-Nielsen.