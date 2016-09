Allerede i 2017 skal der bygges et nyt stadion og idrætsanlæg til omkring 57 millioner kroner. Et flertal på 22 ud af 25 byrådsmedlemmer har fundet pengene uden at lukke sundhedshus eller annullere andre store anlægsprojekter. Foto: Allan Nørregaard

Budgetforlig: Nyt stadion, skattelettelser og skærpet ungeindsats

Helsingør - 15. september 2016 kl. 17:28 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stort politisk flertal i Helsingør Kommune har fundet penge til et nyt idrætsanlæg og en skærpet indsats over for unge på vej ud i problemer.

22 ud af 25 byrådspolitikere står bag planerne for et 2017, hvor der skal sættes gang i byggeriet af et nyt stadion og idrætsanlæg på Gl. Hellebækvej til 57 millioner kroner - uden at det betyder, at salget af det gamle stadion skal forceres. Tværtimod bliver der god tid til at diskutere fremtidsmulighederne.

Grundejerne kan glæde sig over, at den generelle stigning i grundskyldsbetalingen bliver modsvaret af en reduktion på 0,5 promille, så udgiften bliver omtrent den samme. Og så varsler forligspartierne en øget indsats for at hjælpe unge mennesker med problemer, inden de udvikler sig til at blive så store, at ungdommen mister uddannelsesmuligheder og livskvalitet i voksenlivet.

- Vi har løst de udfordringer, vi havde, og vi har sørget for en kasseopbygning, og vi kan bygge et nyt stadion samtidig med, at sundhedshuset og planerne for byskolen stadig er i god kadence. Vi sætter samtidig ind med en forebyggende tidlig indsats, så vi undgår, at unge med problemer aldrig får et arbejde, sagde borgmester Benedikte Kiær (K) torsdag eftermiddag under præsentationen af budgetforliget.

n 22 ud af 25 byrådsmedlemmer står bag årets budgetforlig i Helsingør Kommune.

n Konservative, Socialdemokratiet, DF, Venstre, Radikale Venstre og SF er med - Enhedslisten og Lokaldemokraterne står udenfor.

n I 2017 er der afsat knap 57 millioner kroner til nyt stadion og idrætsanlæg på Gl. Hellebækvej uden at det betyder lukning af sundhedshuset.

n Grundskylden nedsættes med 0,5 promille til 28,5 promille, hvilket samlet set giver husejerne en besparelse på 9,3 millioner kroner i forhold til, hvad de ellers skulle have betalt.

n Der laves nye driftstiltag for 25 millioner kroner og gennemføres effektiviseringer og servicereduktioner for 39 millioner kroner.

n Forligspartierne har budgetteret med en kasseopbygning til 200 millioner kroner.