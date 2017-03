Bryan Adams skal spille foran Kronborg til sommer

Bryan Adams brød igennem i 1983 med albummet Cuts Like a Knife, og med sit fjerde udspil, Reckless, fra året efter nåede han toppen af den amerikanske Billboard-liste takket været sange som Run to You, Heaven og It's Only Love. Sidstnævnte bød på en duet med Tina Turner, der også blev nomineret til en Grammy. Hans udødelige hits som Summer of '69 og Everything I Do (I Do It For You) er for længst blevet til rock-klassikere.