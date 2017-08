Humøret var høj, men vejret halskidt til koncerten 29. juni på Kulturhavnen. Foto: Andreas Norrie

Bryan Adams-koncert gav over en million i underskud

Helsingør - 10. august 2017 Af Andreas Norrie

Publikum svigtede sommerens store koncert på Helsingørs havnefront, skriver Frederiksborg Amts Avis. Koncerten på Helsingørs havnefront 29. juni i år i let regnvejr med den canadiske verdensstjerne Bryan Adams endte med at give arrangørerne på kommunalt ejede Kulturværftet et underskud på lige over 1,1 millioner kroner. Det skyldtes, at der blev solgt lidt over 2.000 færre billetter end budgetteret. Alt dette fremgår af budget og regnskab for koncerten, som Frederiksborg Amts Avis er i besiddelse af.

For at koncerten skulle have tjent sig hjem krævede det et salg af 5.000 billetter. I stedet endte billetsalget på beskedne 2.693 billetter.

Det fremgår også af regnskabet, at Kulturværftet skulle betale samlet lidt under 2,4 millioner kroner for at få Bryan Adams til Helsingør. Beløbet dækker også omkostninger til scene, produktion og teknisk udstyr.

Kulturværftets chef og kunstneriske leder, Mikael Fock, erkender overfor Frederiksborg Amts Avis, at resultatet langt fra er tilfredsstillende. Men det ændrer på ikke på, at Kulturværftets musikbudget i år kommer til at balancere.

Selv om det ifølge Mikael Fock er svært at sikre sig mod fiaskoer i koncertbranchen, så har underskuddet fået kulturhuset til arbejde med at få bedre værktøjer til at prioritere i forhold til de helt store arrangementer. Det skal blandt andet ske ved hjælp af brug dataanalyse blandt andet i forhold til billetsalg.

