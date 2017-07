Bruger 150.000 skattekroner på X Factor

Når den 11. sæson af X Factor til efteråret optages, bliver fem programmer sendt fra Værftshallerne i Helsingør. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Da deltagerne i sidste sæsons X Factor sang om en plads i en af de fem stole i Five Chair Challenge i mellemrunden, skete det foran et helsigoransk publikum i Værftshallerne på Kulturhavnen. DR havde som noget nyt valgt at lægge mellemrundeprogrammerne ud i landet, og her lagde Helsingør billet ind. Nu har DR imidlertid været så tilfredse med Kulturværftets værtskab, at de er blevet tilbudt atter at lægge lokaler til, når den nye sæson skal optages til efteråret med fem programmer planlagt i Helsingør. Sidste år gav Helsingør Kommune 150.000 kroner i støtte til blandt at varme hallerne op i den kolde tid, og det har Kulturværftet ansøgt om igen i år, hvilket et næsten enigt Økonomiudvalg - kun Enhedslistens Haldis Glerfos stemte imod - gav grønt lys til.