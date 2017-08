Bror slettede spor fra indbrud ved en fejl

Det var formentlig i den bedste mening, at broren til offeret for et indbrud i Snekkersten ryddede op efter hændelsen, men det skulle vise sig at give bagslag. Indbruddet fandt sted på Fr Leyels Vej mellem mandag eftermiddag og tirsdag formiddag, hvor broren opdagede indbruddet og anmeldte indbruddet. At han efterfølgende ryddede op i huset har dog besværliggjort politiets efterforskning, oplyser politikommissær Henrik Sejer, da der nu er begrænsede spor.