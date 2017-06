De to brødre råbte ukvemsord efter politiet. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Brødre fejrede fødselsdag i detentionen

Helsingør - 25. juni 2017 kl. 12:14 Af Karl-Erik Frederiksen

Man skal ikke beskylde politifolk for at være magtliderlige eller i øvrigt råbe ukvemsord efter dem. Det er det budskab, som Nordsjællands Politi nu vil give to brødre på 20 og 23 år i form af et bødeforlæg.

De to var lørdag nat gået i byen for at fejre den enes fødselsdag, da de klokken 02.35 mødte en gruppe andre unge i Stengade.

Da mødet ikke gik stille for sig, og da der desuden var optræk til slagsmål, blev politiet tilkaldt. Det eneste betjentene fandt anledning til at gøre var at skille parterne ad og bede dem om at gå hver til sit.

Det skete, men efter få meter vendte de to brødre sig om og råbte efter politifolkene. Ordvalget var af en type, som fik betjentene til at tage de to brødre med på stationen, hvor de kunne fejre fødselsdag i detentionen, inden de blev forelagt en sigtelse for overtrædelse af politivedtægten for at have forstyrret den offentlige ro og orden.