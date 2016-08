Brasque-udstilling på Marienlyst slot

Kendt med slottet Gert Brask har en lang tradition med udstillinger på Marienlyst Slot, hvor han i perioden 1990-2006 har udstillet ni gange, både solo og sammen med kunstnersammenslutningerne Blå Sekvens og Cirrus. Nu, hvor Gert nærmer sig de 70 år, glæder han sig over igen at kunne vise sin kunst på sit yndlingssted i Helsingør - Marienlyst Slot.

Utallige udstillinger

Som professionel kunstner siden '70erne har Gert Brask haft utallige udstillinger nær som fjern, og han har opnået stor anerkendelse for sin kunst. Bl.a. har kunsthistorikeren Bente Hammershøy udtalt sig meget rosende: »Gert Brask maler, hvad han ser for sit indre øje og komponerer sine malerier på en oversanselig facon med fantasiforestillinger, hvor den symbolske brug af kendte elementer får et - måske - udfordrende drej og med alle detaljer gengivet med fotografisk omhu i forskellige synsvinkler, som ikke holder vand for et køligt blik, men som man MÅ overgive sig overfor«.