Brantelid i Espergærde

Espergærde Musikforenings første koncert i sæsonen finder sted søndag den 18. september klokken 16 i Mørdrup kirke. Det bliver med Copenhagen Soloists, der kommer med et rent wienerklassisk program: Haydns to cellokoncerter med landets førende cellist, Andreas Brantelid, som solist og to værker af Mozart: Divertimento for strygere i D-dur, også kaldet Salzburg-symfoni nr. 1 - et af Mozarts oftest spillede værker, og Symfoni nr. 29 i A-dur, der er et af de mere kendte blandt hans tidlige symfonier. Jonathan Ofir dirigerer.