Brandstiftelse førte til anholdelse af litauere

Helsingør - 26. august 2017 kl. 10:48 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kunne have endt med en større brand. I stedet førte det til anholdelsen af to litauiske mænd, der nu er sigtet for forsøg på indbrud.

Historien begyndte natten til lørdag klokken 02.51, hvor der blev sat ild i en skraldespand på Snekkersten Station. På videoovervågningen kan man se fem-seks hætteklædte mænd sætte ild til skraldespanden. Selve branden blev hurtigt slukket, og brandvæsenet kunne derfor koncentrere sig om den næste brandstiftelse få minutter efter på Nørrebakken, hvor et større byggeri er under opførelse.

Der blev sat ild i nogle opmagasinerede flamengo-plader, og ilden bredte sig til noget udhæng på nybyggeriet.

- Branden blev slukket, men den kunne have fået fat og bredt sig til en større brand. Der var flere gasflasker på byggepladsen, oplyser vagthavende Søren Bjørnestad, Nordsjællands Politi.

Han fortsætter:

- Vi besluttede at lade en hundepatrulje køre i området, og klokken 03.28 får de kontakt med to mænd, der flygter fra politiet. De bliver eftersat med hunde ind gennem flere af villahaverne, og de bliver anholdt med lommelygte, handsker og et koben. Derfor er de sigtet for forsøg på indbrud.

De to mænd er fra Litauen. Den ene er 34 år, den anden er 28 år, og ingen har tidligere været udvist af Danmark, men den ene er kendt for at have begået indbrud, oplyser Søren Bjørnestad. Politiet vurderer, at de to litauere ikke kan knyttes til brandstiftelserne.