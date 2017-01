Se billedserie Først fællesfoto, så morgenmad - og derefter en række taler, der gjorde status over de første syv måneder som et af landets mindre brandvæsener. Foto: Steffen Slot

Brandfolk gjorde status efter strid om Tikøb

Helsingør - 16. januar 2017 kl. 07:25 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter syv måneder og 15 dage kunne Helsingør Kommunes Beredskab holde nytårsparole med adskillige succeshistorier, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det var søndag nøjagtig syv måneder og 15 dage siden, at bruddet med Nordsjællands Brandvæsen blev gennemført i praksis - efter en strid, hvor Helsingør Kommune nægtede at acceptere lukningen af brandstationen i Tikøb.

Borgmester Benedikte Kiær (K) var begejstret for Helsingørs nye brandberedskab og havde lutter ros til de mange brandfolk - såvel på fuldtid, deltid og på tilkald.

- Jeg vil gerne takke jer for jeres faglighed, for loyaliteten over for jeres fag og jeres dedikerede indsats for at skabe tryghed for borgerne i Helsingør Kommune, sagde hun blandt andet i sin tale, hvor hun også roste Helsingør Kommunes Beredskab for indsatsen under stormen Urd i dagene mellem jul og nytår.

- På under et døgn fik skabt et beredskab, der fungerede forbilledligt og var forberedt til tænderne - der blev uddelt mere end 2000 sandsække til private lodsejere, og kommunikationen skete i samarbejde med kommunens kommunikationsafdeling, fortsatte hun og tilføjede, at en så effektiv kommunikation var noget, som ikke alle beredskaber kunne præstere.

Helsingør Kommunes beredskab har siden 1. juni samlet set kørt 706 ture, hvoraf de 403 var »112 udkald«. To brande i arresten i Helsingør er det blevet til, og efter den seneste i november måtte fire køres på hospitalet til observation for røgforgiftning, fortalte Søren Lundhild.

Under Kulturnatten i Helsingør måtte alle brandbiler pludselig forlade udstillingspladsen for at køre til et lynnedslag i et hus på Skjoldsvej. Den største operation - ud over stormen Urd - var branden i en acetylenflaske på Skindersøvej, hvor eksplosionsfaren var så voldsom, at dele af et villaområde blev evakueret i august måned.