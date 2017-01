Unge spiller brætspil på Kulturværftet.

Brætspil-festival i vinterferien

Helsingør - 25. januar 2017 kl. 09:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I vinterferien slår Kulturværftet dørene op til en brætspilfestival for børn, unge, familier og jer der vil vinde et Bezzerwizzer mesterskab. Med mere end 30 brætspil, en brætspil-design-workshop og et Nordsjællandsmesterskab i klassisk Bezzerwizzer, er der lagt op til en sjov vinterferie på Kulturværftet. Der er også Pokémon kortbyttedag og brætspil for singler på Valentinsdag.

Biblioteket Kulturværftet er alle dage i vinterferien vært for en spiloase, hvor du kan spille skak, bridge, bordtennis, kortspil og brætspil. Skibsklarerergaarden har sat en dag af til brætspil i Skipperstuen, hvor spillet handler om råvarehandel i sejlskibenes tid.

I løbet af ugen er der spil både her og der og flere forskellige spil-begivenheder og der er fri entré til næsten alle aktiviteter.

På Kulturværftets store scene foregår det den 14.til den 16. mellem klokken 11 og 16. Der er Fri entré og mange aktiviteter, som er bedst hvis man er 6 år og derover.

På Store Scene er der alt fra en børn-mod-voksne zone, spil-guruer, over 30 brætspil og en pop-up-café. Tre spilguruer med stor forstand på brætspil forklarer de forskellige spil, hjælper jer i gang og holder kog i den gode stemning.

Valentins-spil

På Valentines dag tirsdag den 14. februar er der i Prismen på Kulturværftet mulighed for at finde kærligheden. Dating DK og Speed Dating præsenterer i samarbejde med Kulturværftet en Brætspils-Speed-Dating event mellem klokken 17 og 19. Her kan man spille brætspil med andre singler og måske finde sin drømmepartner. Der er garanti for en sjov oplevelse, hvor spillene er nemme og stemningen afslappet. Der er plads til 16 i alderen 25 til 40 år og tilmelding via dating.dk

Sammen dag er der mellem klokken 11 og 15 Pokemon kortbyttedag på Store Scene. Der er Pokémon eksperter til stede, som sørger for at bytteriet går fair til og der trækkes lod om et par spændende Pokémon gaver blandt deltageren.

Bezzerwizzer

Norrdsjællandsmesterskabet i Bezzerwizzer holdes onsdag den 15. februar klokken 17 til 20. Kulturværftet holder turnering i klassisk Bezzerwizzer for tomandshold, og det er Helsingørs store quiz-mester Søren Lampe, der orkestrerer turneringen, der naturligvis afvikles på tid.

Deltagelse er gratis - men du skal tilmelde dig som et hold på to personer. Send en mail med holdnavn + navne på begge deltagere til Nikolaj Tobiassen på nft03@helsingor.dk. Torsdag den 16. februar holdes der workshop , hvor man kan møde den erfarne spørgsmålsskriver Søren Lampe, der bl.a. har været med til at udvikle spil som Cranium og Bezzerwizzer. Søren Lampe giver feedback hvis du har en idé til et spil, og du kan prøve kræfter med at skrive spørgsmål og blive klogere på brætspillets dynamik.