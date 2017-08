CATCH står for Center for Art and Technology Copenhagen Hub og er et innovationsprojekt til 4,5 millioner kroner i Helsingør Kommune. Blandt resultaterne er udstillingen om Dansk Vestindien og Frederik Ferdinand Hansen på Flynderupgård Museum, der formidles med blandt andet robotarme, skærme og lyde. Foto: Kim Rasmussen

Borgmester: CATCH har været svært at formidle til borgerne

Helsingør - 09. august 2017 kl. 04:26 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Kommunes innovationsprojekt CATCH har været svært at forstå for den almene borger, erkender borgmester Benedikte Kiær(K), men de første konkrete resultater er på vej, skriver Frederiksborg Amts Avis. Svævende, ukonkret, pjat og gøgl. Mærkaterne, der blev sat på det stillingsopslag fra oktober sidste år, hvor Helsingør Kommune søgte en projektleder til den såkaldte CATCH-uddannelse, var mange. Markante stemmer som Henrik Qvortrup og Anders Samuelsen var ude med kritik af opslaget, der gik viralt for at være uforståeligt for menigmand. Og netop det har også været det 4,5 millioner kroner dyre kulturprojekts største udfordring. Det erkendte Helsingørs borgmester Benedikte Kiær og kommunaldirektør Stine Johansen overfor Innovationsminister Sophie Løhde, da hun mandag var i Helsingør for at se nærmere på kommunens arbejde med innovation.

- Vi fik en del tæsk for det jobopslag og var bagud på point fra starten. Innovation er ikke en kerneopgave, men målet er på den lange bane at tiltrække flere virksomheder og flere unge og også gerne skabe nye erhverv i Helsingør, sagde Benedikte Kiær i forbindelse med præsentationen af CATCH. Kommunaldirektør Stine Johansen supplerede:

- Der har helt klart ligget en udfordring i at forklare over for borgerne, hvorfor et projekt som CATCH er pengene værd. Det kræver et modigt byråd at kaste sig ud i det, og jeg vil tro, at der er nordsjællandske kommuner, der sidder og holder øje med, hvilke erfaringer, vi gør os, sagde Stine Johansen.

Skosåler og game design

Bid, det var der på det kringlet formulerede jobopslag, og det er i dag Majken Overgaard, der står i spidsen for CATCH, og som mandag havde opgaven at forklare Frederiksborg Amts Avis' udsendte, hvordan det helt præcist hænger sammen. Hold nu fast: Det er en platform, hvor lokale kunstinstitutioner, virksomheder og studerende på teknologi-fag på for eksempel Københavns Universitet og DTU kan mødes i skøn forening. Et eksempel er udstillingen om Frederik Ferdinand Hansen og Dansk Vestindien på Flynderupgård, hvor en gruppe studerende hjalp med at formidle udstillingen gennem robotarme, skærme og lyde.

- Jeg finder frem til de studerende, som så ofte vil få en konkret udfordring af museet eller virksomheden. I Flynderupgårds tilfælde var udfordringen at formidle historien om Frederik Ferdinand Hansen på en ny måde med kun ganske få museumsgenstande til rådighed, siger Majken Overgaard.

Nu er to samarbejder med de lokale virksomheder Knowmio og Zoles så sat i søen. Knowmio har udviklet et online spil og evalueringsprogram til elever og lærere i folkeskolen, og her har otte studerende skulle komme med bud på konkret spildesign. Det har medført, at to af de studerende er blevet ansat i firmaet på free lance-basis. Samarbejdet med Zoles, der laver 3D-printede, skræddersyede såler til sko, starter til efteråret.

Begge firmaer viste deres produkter frem for innovationsminister Sophie Løhde ved præsentationen i Kadetten mandag eftermiddag.

Stine Johansen, Benedikte Kiær og Majken Overgaard erkendte alle, at innovation tager tid, men håber at kunne høste frugten på den lange bane.

- Ligesom at opførslen af Kulturhavnen markerede et skifte for Helsingør fra værftsby til kulturby, håber vi at CATCH kan være med til også at gøre Helsingør til en innovationsby, siger Majken Overgaard.

