Borgermøde om nyt sundhedshus

- Helsingør Byråd vil meget gerne høre dine ideer til, hvordan vi sammen skaber et sundhedshus, hvor man ikke kun kommer, når man er syg, men også har lyst til at komme for at få inspiration og støtte til at holde sig rask og sund, forklarer kommunen i invitationen til borgermødet og nævner som eksempel . at der skal være mulighed for at frivillige mødes omkring madlavning, aftenskoler afholder kurser, patientforeninger holder til, mødre- og forældregrupper mødes eller hvor du kan komme for at træne.