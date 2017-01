Helsingør Kommune modtog i 20125 57 procent flere underretninger sammenlignet med året før.Foto: Sarah Marie Winther

Borgere underretter svigt af børn som aldrig før

Helsingør - 03. januar 2017 kl. 14:14 Af Sarah Marie Winther

Antallet af underretninger om børn og unge er steget voldsomt indenfor et enkelt år. Lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre voksne er tilsyneladende blevet bedre til at orientere kommunen, når de har en mistanke om, at et barn har det skidt derhjemme. I hvert fald er antallet af underretninger om børn og unge skudt i vejret i Helsingør Kommune.

Tal fra Ankestyrelsens Underretningsstatistik viser, at antallet af underretninger er steget med over 57 procent fra 2014 til 2015. Samtidig er antallet af børn, der bliver underrettet om, steget med over 51 procent. Det betyder, at Helsingør Kommune sidste år modtog underretninger om cirka 47 børn for hver 1.000 børn, der bor i kommunen. Året forinden var det 30 børn for hver 1.000, der blev underrettet om.

Gribskov tager rekorden

Trods den voldsomme stigning er Helsingør Kommune ikke i nærheden af en nordsjællandsk rekord. Den har Gribskov Kommune nemlig med en stigning på hele 77 procent og underretninger om 74 børn for hver 1.000 børn. Antallet af underretninger for Helsingør og Gribskov ligger på henholdsvis 899 og 916, mens Hørsholm Kommune skraber bunden med kun 134 underretninger. En lille stigning fra 58 underretninger året før.

Det voksende antal kan både være godt og skidt, forklarer Hans Skov Kloppenborg, som er projektleder ved analyseinstituttet KORA.

- En af forklaringerne kan være, at kommunerne har fået meget mere fokus på underretninger, men det kan også hænge sammen med, at flere børn har det svært, og der derfor er brug for at lave flere underretninger, siger han til DR.

Direktør i Køge Kommunes børne- og uddannelsesforvaltning, Henrik Laybourn, er ligefrem glad for, at kommunen i 2015 modtog i alt 1.444 underretninger.

- Vi har gjort meget for at få underretningerne frem. Har vi et højt underretningstal, tror jeg på, at vi opdager nogle børn som er i mistrivsel tidligere end ellers, siger han.

Misbrug og overgreb

I Ankestyrelsens statistik svarer kommunerne, at det oftest er bekymring om omsorgssvigt, der er grund til underretningerne. Men også misbrug, voldelige overgreb, ulovligt skolefravær og kriminalitet er blandt underretternes bekymringer. Underretterne er i de fleste tilfælde ansatte i skole- og sundhedsvæsenet, men kan også være i dagplejen, fritidshjemmet eller politiet. I få tilfælde er det en nabo eller et andet familiemedlem, der kontakter kommunen.

Selvom der er tikket langt flere underretninger ind, lader størstedelen af dem ikke til at have en nævneværdig effekt. I 33 procent af tilfældene var der allerede en sag i gang om det pågældende barn, og derfor foretog kommunerne sig ikke noget yderligere. I 30 procent af tilfældene afsluttede kommunerne sagerne, for eksempel hvis en underretning blev vurderet som grundløs.

I 14 procent af tilfældene iværksatte kommunerne en såkaldt børnefaglig undersøgelse, og i 6 procent af tilfældene henviste kommunerne til konsulentbistand eller rådgivning. I 2 procent af tilfældene videresendte kommunerne underretningen til en ny kommune, viser tal fra statistikken.