Boliger på vej: Kendt hjørnegrund er solgt

Det står klart efter, at selskabet har købt grunden af Helsingør Kommune i et offentligt udbud, som har været formidlet af Home Erhverv i Helsingør.

Ejer nabogrunden Selskabet har i forvejen også erhvervet nabogrunden Nørremarken 50 A, hvor man er i færd med at udvikle et byggeri med 15 rækkehuse, som efter planen skal sættes til salg i løbet af august i år.

I forhold til det nye projekt på hjørnegrunden, så kommer der dog til at gå noget længere tid. Således regner selskabet ifølge en pressemeddelelse fra Home Erhverv med, at salget vil gå i gang i til næste år. Selskabet vil dog allerede umiddelbart efter sommerferien indsende en ansøgning om byggetilladelse til kommunen.

Lokalplan er klar

Der er i forvejen lavet en lokalplan for grunden, som giver mulighed for en bebyggelsesgrad på 112 procent og mulighed for liberalt erhverv samt café eller restaurant i stuetagen. Lokalplanen er baseret på et arbejde som tegnestuen Vandkunsten på kommunens regning lavede for området i forbindelse med et projekt ved navn »revitalisering af Espergærde«.