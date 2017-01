Olav Hergel fra Snekkersten er af de lokale forfatter man kan opleve til bogdagen. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Bogdag i Espergærde med 12 lokale forfattere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bogdag i Espergærde med 12 lokale forfattere

Helsingør - 19. januar 2017 kl. 16:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Espergærde Bibliotek slår lørdag den 4. februar dørene op for samtaler, interviews og booktalks med 12 lokale forfattere. Biblioteket vil gerne være lokal platform for forfatterne og vise den litteratur frem, som bliver skrevet i Helsingør-området. "I 2017 har vi inviteret forfattere, der har udgivet en skønlitterær bog for voksne inden for de seneste to år, bor i Helsingør Kommune eller er vokset op her - og der er stor interesse for at deltage", fortæller bibliotekar Hanne Pedersen.

Lokal BOGDAG åbner kl. 12 med velkomsttaler ved kulturudvalgsformand Henrik Møller og bibliotekschef Søren Mørk Petersen samt et glas bobler sponseret af Espergærde-Centret.

Debutanter i dialog

Den første time bringer tre helt nyslåede forfattere på scenen. Det er Morten Remar, Pia Stærmose og Jette Gersdorff van Deurs, som har skrevet tre meget forskellige bøger: en krimi, en moderne nordisk saga og en digtsamling med inspiration i naturen omkring os. Bibliotekets litteraturkonsulent Gro Frank Rasmussen er moderator.

Fra kl. 14 er der litterær stafet, hvor hver forfatter får ca. 10 minutter til at præsentere deres aktuelle bog. Her kan du høre Olav Hergel fortælle om "Punktum", Jan Thielke om "Espegare", Marianne Toxboe om sin historiske trilogi omkring 2. verdenskrig og Bo Green Jensen om sin nye digtsamling, "Først var jeg drengen". Kunstneren Lars Dan deltager også, dog ikke fysisk, men i form af en række citater fra hans nyeste digtsamling "Sejrsvanilje - fuldendte fabriksfejl". Bibliotekar Hanne Pedersen er vært for stafetten.

Stedets betydning

Et samlende tema for den Lokale BOGDAG er det lokale. Hvad betyder det for forfatterne og deres værker at have boet i Helsingør-området? Havde deres bøger set helt anderledes ud, hvis de havde boet et andet sted i landet? Det vil forfatterne Jan Thielke, Jette Gersdorff van Deurs, Birgitte Jørkov og Olav Hergel sætte fokus på i deres samtale modereret af bibliotekskonsulent Majken Jørgensen.

Den sidste time mellem kl. 15 og 16 har biblioteket sat dette års lokale krimi- og spændingsforfattere stævne. Inge Weingarte, Jørgen Bodilsen, Morten Remar og Lars Kjædegaard diskuterer, hvad det er, der fascinerer ved at skrive om kriminelle plots og gåder samt løsningen af dem. Moderator for samtalen er journalist og kriminalreporter, Stine Bolther, der også selv skriver om kriminalitet bl.a. i serien om "Drabschefens sager".

Nærmere program for dagen kan fås på alle lokalbiblioteker eller studeres på www.helsbib.dk. Du kan også følge biblioteket på Facebook og deltage i en konkurrence om bøgerne.

Det koster ikke noget at deltage i Lokal BOGDAG - du kan tilmelde dig på billetten.dk eller på et af bibliotekerne.