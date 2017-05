Børnevært spiser insekter på CLICK

Maj måned er for andet år i træk landsdækkende Krible-Krable-Måned, og græshopperne og bænkebiderne gør da også deres indtog på weekendens festival. Insekter beskrives som fremtidens både bæredygtige og proteinrige føde, men mange danskere vil formentlig tøve, når de knasende små dyr ligger på tallerkenen. Den barriere er der mulighed for at forsøge at overkomme, når Martin Keller, der er kendt fra børneprogrammet Martin & Ketil, lørdag indbyder til Talk & Taste. Her vil Martin Keller gøre tilhørerne klogere på de små dyr, ligesom der er mulighed for at smage ristede græshopper. Det sker fra klokken 13.00 til 14.00 på CLICK Festivals udendørsareal.