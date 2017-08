Energiske Gospellights dirigeres af Anders Christopher Nielsen. Foto: Pressefoto

Børnekoret Gospellights klar til ny sæson

Endnu en sæson med Børnekoret Gospellights står for døren, og derfor er koret igen gang klar til at optage nye medlemmer. Så det er nu muligheden er der, hvis dit barn skal være medlem af det succesfulde børnekor, som siden starten i 2013 er vokset både fysisk og kunstnerisk. Den nye sæson starter onsdag d. 16. august klokken 16.15 i Mørdrup Kirke, Espergærde, og går fra august til slut december. Koret har ingen optagelsesprøve - ALLE børn på 8-16 år kan være med i koret.

Gospellights tæller lige nu ca. 45 medlemmer, som synger svingende funky gospel hver onsdag i Mørdrup kirke. Forårssæsonen blev afsluttet med dejlige koncerter for fulde huse - først i Tivoli til Gospelfestival, hvor vi har fået plads de sidste tre år. Som afslutning på forårssæsonen leverede sangerne igen én af sine medrivende koncerter for fulde huse i Mørdrup Kirke.

Tivoli har hvert år en Go Sidste års julekoncerter i Helsingør Domkirke med Maria Montell som gæstesolist, vakte også stor opmærksomhed, og TV Kronborg lavede en flot TV-udsendelse i forbindelse med julekoncerten i december 2016. Hele koncerten kan ses på hjemmesiden www.monotono.dk. Det er også her man skal henvende sig, hvis man vil have info om koret eller tilmelde sit barn. Der bliver helt sikkert rift om pladserne igen i år, og en del endte på venteliste i sidste sæson. De glæder sig nu til at starte på onsdag d. 16. august.

- Da jeg startede koret for 4 år siden, havde jeg ikke i min vildeste fantasi drømt om at koret ville nå den størrelse og det her niveau« udtaler korets stifter og dirigent Anders Christopher Nielsen.

Kontakt korleder Anders C. Nielsen på 26 24 94 09 eller via hjemmesiden www.monotono.dk for at høre mere.