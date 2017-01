BoGro siger farvel og tak til Vapnagaard

Hestens Bakke Fælleshave, Trelleborg Have, Bibliotekshaven og Børnenes Have er de fire små grønne oaser, hvor aktiviteterne og arbejdet under BoGro-projektet har været koncentreret. Her har beboerne selv været med til at planlægge, passe og bruge haverne, der har ført mange beboere sammen på kryds og tværs af kulturer og generationer.