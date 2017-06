Blotter fulgte efter hundelufter

Blotteren fulgte efter hundelufteren på Hornbæk strand. Foto: Arkiv Foto: Lea Meilandt Mathiesen/Scanpix

Helsingør - 22. juni 2017

Med ordene »Hello Beautiful - What a nice Day« henvendte en splitternøgen mand sig onsdag morgen til en 51-årig kvinde fra Ålsgårde, som var i Hornbæk for at lufte sine hunde. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kvinden gik på 3. Tangvej, da hun mellem klokken 9.15 og 9.45 så manden. Han tog alt sit tøj af og gik nøgen hen imod hende. Kvinden ignorerede ham og gik videre, og heller ikke hendes hunde reagerede, men da hun vendte sig om, så hun, at manden fulgte efter hende op ad stien til 4. Tangvej.

Da kvinden igen vendte sig om, tog manden sit tøj på igen, og gik nu målbevidst ned mod vandet, hvor en ung pige badede alene.

Den 51-årig kvinde satte sig på hug bag en hæk for at holde øje med manden, og han tog nu igen alt tøjet af og lagde sig ud i vandet - angiveligt for at vente på, at den unge pige kom op.

Nu begyndte kvindens hunde at gø, og da blotteren blev klar over, at han var opdaget, gik han op af vandet, tog igen sit tøj på og gik tværs over stranden til plantageskoven.

Da kvinden gik hjemad opdagede hun, at manden sad på hug bag en busk ved siden af stien. Men da hun kiggede på ham rejste han sig og løb.

Han beskrives som 50-55 år, 180 centimeter høj, fedladen og kronraget. Han var lys i huden og i følge anmelderen havde han et rart og venligt ansigt og en blød krop.