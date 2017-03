Blomsterberg blev misbrugt - mulig bagmand fundet

Konditor og bagedyst-vært Mette Blomsterberg er en af flere kendte, der er blevet udnyttet i falske Facebook-annoncer. Nu fortæller ekstrabladet.dk, at bagmanden til annoncerne er afsløret.

Firmaet bag annoncerne er registreret i Panama, men ekstrabladet.dk har hyret et sikkerhedsfirma, der har fulgt de digitale fodspor til en forretningsmand fra Jylland.

Forretningsmanden afviser dog beskyldningerne overfor Ekstra Bladet.

Mette Blomsterberg er harm over at blive udnyttet og skrev denne opdatering på Facebook den 20. februar:

- Advarsel fra mig. Jeg er af mange blevet gjort opmærksom på, at der florerer en falsk historie på Facebook om, at jeg skulle anbefale et "slankepille-produkt", og at årsagen til, at jeg har takket pænt nej tak til endnu en sæson af Den store Bagedyst, skulle være fordi, at jeg er blevet overvægtig, skriver Mette Blomsterberg på Facebook og fortsætter:

- Det er selvfølgelig usandt. Så tag endelig afstand fra denne slags 'fake news'.