Bliv soldat på Kronborg

Året er 1658. Fjenden er ved at erobre Kronborg slot, og de er i overtal. Tilbage står en lille gruppe tapre soldater, som stadig kæmper for Kronborg. Du kan blive en af dem, for er du mellem 7 og 12 år kan du komme med én af Kronborgs brave soldater ned i de dybe kasematter under slottet, lære at sigte med en kanon, gå i takt og slås med sværd.