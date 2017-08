Blev røvet da han købte sit ugeblad

En 75-årig mand fra Snekkersten har et fast ritual. Hver mandag går han i 7-Eleven på Snekkersten Station og køber et ugeblad. Men i denne uge blev det en yderst ubehagelig oplevelse.

Da den 75-årige mand, som lider af alzheimers, gik hjem med bladet via det grønne område til Smakkevej blev han pludselig overfaldet bagfra af to ukendte,og skubbet omkuld, så han faldt forover. Herefter tog røverne hans pung indeholdende 3.500 kroner samt sygesikringskort og buskort, der lå i baglommen, og stak af,.

Den 75-årige mand blev så overrasket og chokeret, at han ikke har kunnet give noget signalement af de to gerningsmænd, kun at de ikke var over 165 centimeter høje, og at de var mørke i huden.