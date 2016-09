Formanden for Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn, Bent Hedegaard, frygter for den fremtidige drift af den historiske dampbugserbåd, hvis ikke politikerne træder hjælpende til. Foto: Lars Skov

Bjørnebande i pengenød

På trods af, at de mange frivillige bag museumsskibet S/S Bjørn, der er det ene af tre tilbageværende dampskibe i landet, selv ordner stort set al vedligeholdelse, og årligt henter over 400.000 kroner hjem fra fonde, medlemmer og sponsorer, så vil der de kommende år mangle omkring 100.000 kroner om året før skibet kan være i drift.

Det fremgår af sagsfremstillingen til næste møde i Kultur- og Turismeudvalget, hvor medlemmerne skal tage stilling til en ansøgning om et årligt tilskud på 100.000 kroner til driften af museumsskibet, som også indgår i et samarbejde med M/S Museet for Søfart.

Baggrunden for pengemanglen er først og fremmest, at det har vist sig, at strenge krav fra de statslige myndigheders side har gjort det endog meget svært at tjene tilstrækkeligt på at sejle ture med betalende gæster på Øresund.