Før jul blev der taget første spadestik til Forsyning Helsingørs helt nye flisfyrede kraftvarmeværk. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Billigere fjernvarme på vej for tredje år i træk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billigere fjernvarme på vej for tredje år i træk

Helsingør - 09. januar 2017 kl. 14:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gennemsnitsfamilie kommer til at spare cirka 300 kroner om året, lover Forsyning Helsingør. Kommunalt ejede Forsyning Helsingør er klar med taksterne for 2017. Billigere fjernvarme får den samlede pris for en standardfamilie til at falde. El bliver en smule billigere. Vand og spildevand stiger med et beskedent beløb.

Får du varmet dit hus op med fjernvarme fra Forsyning Helsingør, kan du se frem til at slippe små 300 kroner billigere i det nye år, hvis du har en standardhusholdning. Det er konsekvensen af de forsyningstakster, som bestyrelsen i Forsyning Helsingør har vedtaget.

For en standardhusholdning, der forsynes af Forsyning Helsingør med el, vand og varme - og hvor affald og spildevand hentes eller ledes bort, vil den samlede pris også blive cirka 300 kroner billigere på årsplan. Beregningen dækker dog over små stigninger i taksterne på vand og spildevand på henholdsvis 30 kroner og 50 kroner - og på en el-pris, der i gennemsnit forventes at blive 110 kroner lavere.

Bestyrelsesformand for Forsyning Helsingør Per Tærsbøl er tilfreds med, at de samlede priser endnu engang falder:

- Det er nu lykkedes os at fastholde et relativt stabilt samlet prisleje for femte år i træk - uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden, den sunde økonomi og en ansvarlig tilgang til naturens egne ressourcer, siger Per Tærsbøl.

- Når vi har været nødsaget til at hæve taksterne for drikkevand og afledning af spildevand en smule, skyldes det behovet for at sikre en fortsat sund økonomi i vores to selskaber for vand og spildevand. Vi skal sikre kunderne rent drikkevand - og en forsvarlig og fornuftig afledning af spildevand. Det er ikke gratis, men kræver både vedligeholdelse og en del nye investeringer, siger han.