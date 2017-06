Billedserie: Dansk podieplads og folkefest til Ironman

Søndag løb det prestigefyldte Ironman European Championship af stablen i Helsingør, hvor både professionelle og amatør-triatleter løb side og side. Vejrguderne var med Ironman og bød på høj solskin, hvilket også bragte folk ud på gader og stræder for at støtte op om atleterne og have en festlig dag. Publikum fik lidt ekstra at juble over, da danske Helle Frederiksen svømmede, cyklede og løb sig ind på en samlet andetplads.