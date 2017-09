Billedserie: 29 års venten er forbi - byggeriet på Kingosvej begyndt

29 år. Så lang tid er der gået fra, at beboerdemokratiet i Andelsboligforeningen Kingo besluttede, der skulle rives ned og bygges nyt på grunden ved Kingosvej og Blichersvej til at et byggeri i dag gik i gang. Syltede ansøgninger i diverse ministerier, manglende økonomiske midler venten på rapporter har alt sammen været medvirkende til, at der skulle gå så lang tid. Men nu er den altså god nok. Byggeriet af 32 rækkehuser med egen have er gået i gang og forventes at være klar i 2019. Det første spadestik blev taget ved et arrangement fredag formiddag, som du kan se billeder fra i galleriet ovenfor. Læs også en længere artikel om byggeriet og det første spadestik i lørdagens udgave af Frederiksborg Amts Avis.