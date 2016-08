Se billedserie Marina Pagh er billedkunstner, og hun tror, at hendes skærpede syn har hjulpet hende med at finde det aflange ravsmykke, som nu er på vej til Nationalmuseet. Datteren Thit Senstius troede, hun havde fundet en hulsten, da hun samlede det trekantede ravsmykke op.

Billedkunstner finder sjældent ravsmykke

Helsingør - 27. august 2016 kl. 04:02 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En familie fra Højstrup i Helsingør blev overraskede, da de for nyligt fik at vide at de ravklumper, de havde haft liggende i årevis, var sjældne amuletsmykker fra jægerstenalderen tilbage fra 9.000-6.000 år før Kristus. Det ene af stykkerne havde billedkunstner Marina Pagh samlet op fra stranden ved sit hjem for otte år siden, og det andet havde hendes datter, Thit Senstius, fundet på en gåtur på samme strand for to år siden.

Ifølge Tim Grønnegaard fra Museum Nordsjælland er det hullerne og de indridsede linjer i stykkerne, der viser, at de er blevet bearbejdet af mennesker. De stammer formentlig fra en kystboplads, som i dag ligger under flere meter vand i Kattegat.

Det er første gang, museet har fået oplysninger om et sådant fund i Nordsjælland. De fleste andre fund af denne type stammer fra Vadehavet i Vestjylland eller fra de store midtsjællandske indlandsbopladser, for eksempel Lundby ved Næstved.

På grund af ravsmykkernes dekorationer er de så sjældne, at de opnår status af at være danefæ. Dermed er de statens ejendom og skal afleveres til Nationalmuseet, forklarer Tim Grønnegaard, som fandt ud af, at familien havde de historiske smykker. Han opfordrer alle, der har samlet ravstykker med huller, fordybninger eller indridsninger til at henvende sig på Museum Nordsjælland. Fundene er nemlig vigtige i arbejdet med at bestemme, hvor folk har boet og hvilke liv, de har haft.

- Vi ved jo godt, at der har boet mennesker her før, men nu har vi også spor. Det gør, at historien bliver levendegjort, siger Tim Grønnegaard.