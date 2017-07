Se billedserie Mange af børnene på sommercampen kommer fra forskellige SFO?er og klubber, men nye venskaber knyttes hurtigt blandt løbehjul og klatrebaner i Multiparken. Foto: Allan Nørregaard

Billeder: Stor sommercamp i Multiparken skudt i gang

Helsingør - 19. juli 2017 kl. 15:23 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Må vi også få et løbehjul?«, spørger tre lyshårede piger ivrigt til en pædagog, som selv står i fuldt udstyr. Der skates, rulles og klatres på livet løs i Multiparken mandag formiddag, hvor en helt ny sommercamp netop er startet. I denne uge og næste kan børn, der er tilknyttet en af Helsingørs klubber eller SFO'er, komme på sommercampen, der afholdes i fritidsklubben Villa Fem og Multiparken. Begge uger har Astrid Lindgren-tema og er fyldt med aktiviter og udflugter for de største. Allerede ved middagstid kommer historiefortælleren André Andersen og opfører Pippi Langstrømpe med fagter og grimasser.

- For de ældste har vi planlagt udflugter til snorkelsafari på Øresund, Havreholm Klatrepark og Nyruphus, mens SFO-børnene i højere grad bliver på Villa Fem og laver forskellige workshops og lege. Vi lægger vægt på, at det skal være en aktiv camp, siger Leise Theilgaard, der er leder af Villa Fem og Sommercampen.

Hun fortæller, at selvom der ligger et fast program for ugen, så bliver der også plads til improvisation.

- Vi har nogle ting planlagt, men lader også i høj grad børnene bestemme. Hvis vejret er godt, er stemningen måske for strand eller vandleg, og hvis det er regnvejr, måske for film eller brætspil, siger Leise Theilgaard.

Sommerferie skal være sjovt Sommercampen på Villa Fem er et nyt koncept fra Helsingør Kommunes side. Ugerne 29 og 30 er traditionelt dér hvor flest har sommerferie, hvilket har betydet, at kommunes SFO'er og klubber i disse uger har været lukket, pånær en enkelt fritidsklub, som i ugerne husede alle børnene.

Feedback fra forældre har dog givet kommunen anledning til at gentænke tilbuddet, og derfor har man nu skruet på knappen med aktiviteter og lavet en reel camp, hvor børnene i øvrigt også er sikre på at møde en pædagog, de kender fra deres egen klub. Det fortæller Kirsti Rudbeck fra Center for Dagtilbud og Skoler, der er projektleder på campen.

- Vi har ønsket at skabe et miljø, der er trygt og sjovt. Børnene bliver i de her uger hevet ud af deres nærmiljø i deres egen klub eller SFO, og derfor er det vigtigt, at der er nogle kendte ansigter, Samtidig er det sommeferie, og det skal jo være sjovt, så vi har gjort meget ud af, at der virkelig er en masse aktiviteter for børnene, siger Kirsti Rudbeck.

Første dag på campen har alle medarbejdere og børn fået navneskilte og armbånd og skal lære hinanden at kende.

- Vi skal lige lande. Første dag er lidt speciel, fordi pædagoger fra forskellige klubber skal finde sammen i et samarbejde. Mange af børnene kender heller ikke hinanden, men jeg tror hurtigt vi kommer til at se nye venskaber på kryds og tværs, siger Leise Theilgaard.

Det er første gang, at Villa Fem står for at huse alle SFO'ernes og klubbernes børn, men trods en travl åbningsdag, er Leise Theilgaard glad for at have taget opgaven på sig med sommercampen.

- Det skal være en ekstraordinær oplevelse for børnene, og de må gerne forkæles lidt. Vi er så heldige at vi har nogle fantastiske faciliteter her med Multiparken. Den er virkelig populær, siger Leise Theilgaard.

Få timer inde i sommercampen er det stadig for tidligt at gøre status, men på Multiparkens baner og omkring frokostbordene på græsset foran Villa Fem er stemningen høj. To sjove uger står for døren.