Billeder: International dragesejlads i Hornbæk

Langs den til lejligheden nybyggede bro, hvor de deltagende sejlere var i gang med at klargøre deres både, kunne man overhøre samtaler på flere forskellige udenlandske sprog. I den anden ende af havnen holdt flere biler med både på deres trailere i kø, mens en kran var i gang med at hejse en båd op, så den kunne komme ned i vandet. Stemningen var præget af spænding og store forventninger til de kommende syv dages kapsejlads.

- Vi er utroligt glade for at se så mange både. Vi har deltagende både fra 15 forskellige lande, herunder Japan, Hong Kong og De Forenede Arabiske Emirater. Det er første gang nogensinde, at Dragon Gold Cup er i Hornbæk, og kun anden gang, at det bliver afholdt i Danmark. Prestigemæssigt er Dragon Gold Cup på niveauet lige under de olympiske lege, siger Julian Isherwood.