Billeder: Hornbækløbet er et løb for alle

Som beskrevet i Frederiksborg Amts Avis torsdag, er en boligsvindler på spil i Helsingør.

Kvinden lokker desperate boligsøgende med en attraktiv lejlighed i Kongensgade tæt på by og kultur, som hun ikke ejer. Hun beder de interesserede personer betale indskud, inden lejekontrakten er udformet og går efterfølgende under jorden.

Lejligheden er ejet af kvindens eks-mand, men hun har efter alt at dømme fortsat nøgle til lejligheden, da flere personer fortæller, at de er blevet fremvist lejligheden. Kvindens eks-mand skal have været uvidende om hendes svindelnumre.

Det bedrageriske foretagende går mindst tre år tilbage. Da Jessica Persson onsdag skrev et opslag i Facebook-gruppen 'Helsingør', der advarede mod kvinden, væltede det ind med tilkendegivelser fra personer, der havde været udsat for svindelnumre.

En af de tidligste episoder fandt sted i 2014, hvor Pernille Mikkelsen gik i klasse med kvinden på Handelsskolen i Helsingør.

- Allerede dengang kørte hun numre, hvor hun fik folk til at betale 1500 kroner forud for Iphones, hun hævdede at kunne skaffe. Da jeg var 39 og noget ældre end de andre, lugtede jeg sigøjnermetoder med det samme, siger Pernille Mikkelsen.

Kvinden havde på daværende tidspunkt fortalt løgnhistorier om hendes familie og baggrund, og Pernille Mikkelsen begyndte at advare sine klassekammerater mod at overføre pengene.

- Det endte med, at vi kom i åben konfrontation en dag i klassen. Jeg kaldte hendes bluff over for hele klassen, hvorefter hun skubbede mig i gulvet og sparkede til mig, fortæller Pernille Mikkelsen, der efterfølgende anmeldte kvinden for vold.

Kvinden blev omgående smidt ud af skolen, men er efterfølgende fortsat ufortrødent med både bolig- og telefonsvindel.

Én af de personer, der siden er røget i telefon-fælden, er Frederikke Gaarde Dieckmann, som en overgang boede sammen med den svindlende kvinde.

- Vi havde boet sammen i lidt tid, da hun fortæller, at hendes søster arbejder hos Apple og kan skaffe billige Iphones, siger Frederikke Gaard Dieckmann.

Hun takkede ja til kvindens tilbud. Faktisk takkede hele hendes familie ja til tilbuddet. Kvinden lovede at skaffe fem Iphones til en samlet pris på 7500 kroner, som skulle overføres på forhånd.

- Jeg tænkte ikke, at der var noget lumsk ved det, for hun virkede meget oprigtig. Men da der begyndte at gå lang tid, uden at telefonerne kom, begyndte jeg at spørge til det, siger Frederikke Gaarde Dieckmann.

Kvinden fortalte, at telefonerne var blevet væk i posten, og herefter fulgte bortforklaring på bortforklaring, indtil Frederikke fik nok.

- Jeg konfronterede hende med hendes snyderi, men så begyndte hun efterfølgende at skrive truende beskeder fra forskellige telefonnumre. Nu er hun vendt på en tallerken og vil spise frokost med mig og tale om en afdragsordning, siger Frederikke Gaarde Dieckmann, som har meldt kvinden til politiet.

Hos Nordsjællands Politi kan man ikke oplyse om, hvor mange anmeldelser, man har modtaget af den pågældende kvinde, men pressechef Henrik Suhr oplyser at episoder falder under bedrageri.

- Det er klart bedrageri, og vil også blive behandlet sådan i en efterforskning, siger Henrik Suhr og tilføjer, at sager om falske telefoner langt fra er en sjældenhed.

- Inden for det seneste år har vi jævnligt set de her sager, hvor folk betaler for en telefon, og efterfølgende aldrig ser skyggen af den, siger Henrik Suhr.

Han opfordrer alle til at være forsigtige, når de foretager den slags transaktioner.

- Man bør altid bede om at mødes ansigt til ansigt og se varen, inden man betaler for den, siger Henrik Suhr.

Politiet fik torsdag klokken 16.34 en anmeldelse om, at en 70-årig mand og en 80-årig mand havde gang i et skænderi på Vagtelvej, oplyser Nordsjællands Politi.

De to havde angiveligt et økonomisk mellemværende, hvilket fik dem til at true hinanden.

Den 80-årige, som kommer fra København, truede blandt andet den 70-årige, som er fra Birkerød, med en hobbykniv. Politiet fik skilt de to kamphaner ad.

Nordsjællands Politi styrker patruljeringen langs kysterne for at dæmme op for bl.a. for hurtige vandscootere, som kostede to turister livet i en ulykke i Københavns Havn i maj i år.

Fredag formiddag satte betjente derfor en tyve fods båd i vandet. Frem til slutningen af august indgår båden i almindelig patruljering og udrykningssejlads langs politikredsens kyster i Øresund, Kattegat, Isefjorde og Roskilde Fjord.

- I sommerperioden bruges Nordsjællands havne og kystområder dagligt af mange mennesker til fritidssejlads. Langt de fleste sejler efter reglerne, men desværre ser vi også personer - ofte på vandscootere eller andre hurtigtsejlende både - der sejler for hurtigt og for tæt på badende gæster. Det skaber stor utryghed, og sammenholdt med den tragiske begivenhed i København, hvor to personer i maj måned mistede livet i kollisionen med en vandscooter, har vi derfor besluttet at styrke vores indsats til vands, så vi hurtigt kan sætte ind overfor blandt andet denne vanvidssejlads, siger Magnus Andresen, chefpolitiinspektør ved Nordsjællands Politi.

En redningshelikopter er gået i luften over en af Nordsjællands mest populære badestrande.

Det er sket, fordi en livredder ved 11.20-tiden fandt en bunke efterladt tøj på stranden ved Tisvildeleje.

På det tidspunkt kunne livredderen ikke se badende i vandet, og derfor blev politiet alarmeret.

- Vi vil gerne vide, hvem der kender til tøjet, og derfor har vi sendt en efterlysning ud via Twitter. Vi har også bedt om at få en helikopter i luften, og der er også politi på stranden, fordi vi ved jo ikke, om der er en ude i vandet, forklarer Palle Jørgensen, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Der er tale om et helt sæt tøj med sko og underbukser. Vagtchefen har ikke kendskab til, om undertøjet tilhører en kvinde eller en mand, men han oplyser, at skostørrelsen er størrelse 40, og der er et par shorts i størrelse 154, så det er ingen stor person. Tøjbunken indeholdt ingen personlige papirer.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan Nordsjællands Politi kontaktes på telefon 114.

Sn.dk følger sagen.