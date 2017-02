Olivia på næsten 10 år og hendes far havde brugt en del dage på at lave dette fantastiske kostume. Foto: Kenn Thomsen

Billeder: Fastelavn, når det er skørt og skønt

Hvad siger Harry Potter, når han går i et fastelavnsoptog? Hvordan laver man en hovedløs doktor, der har et pigeansigt bag en gennemsigtig plade i maven?

- Vi har fundet opskriften på at lave det på en hjemmeside, men vi måtte sætte nogle ekstra ringe på for at det kunne holde. Når jeg skal slå, må jeg tage det af, fortalte Olivia, imens hendes far stod i baggrunden og tilføjede, at det havde taget mange aftner i kælderen at få kostumet lavet - og teaterblodet var blevet spædet op med rød maling.